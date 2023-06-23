Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Öz Vezirköprü Turizm firmasına ait Erdoğan Türker yönetimindeki 55 HR 655 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Damatoğlu Çiftliği Gökbel mevkinde Ali Eski'nin kullandığı 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüste yolcu olarak bulunan Abdulaziz Demir'in (12) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal ve Hatun Kozak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.