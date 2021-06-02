Yol araması yapan time roketli saldırı

MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timine (METİ) timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur. pic.twitter.com/6pPSl1kmSL