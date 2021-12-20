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Yoğun kar yağışı nedeniyle 265 yol kapandı

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Birçok kentte yağan kar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İki kentte ise 265 yol araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışının ardından 234 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda şarampole kayan bir araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale'de 9, Erciş’te 1, Muradiye’de 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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