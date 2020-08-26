YKS sonuçları açıklandı

Sabırsızlıkla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan YKS sınavına katılan adaylar, 6-14 ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. YKS tercih sonuçları 2020, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden kolaylıkla öğreniliyor.

YKS adaylarının 2020-2021 Eğitim yılında hangi üniversiteye gideceği belirlendi. Bir an önce YKS tercih sonucunu öğrenmek isteyenler ÖSYM'nin sitesine akın etmeye başladı. YKS tercih sonuçları, kullanıcı adı ve şifre ile kolaylıkla öğreniliyor.

YKS tercih sonucunu sorgulan ve herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini gören adaylar, YKS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak arayışına geçti. ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzunda, YKS ek tercihler hakkında bilgi de yayımlandı. İşte YKS ek tercihinde bulunmak isteyen öğrencilerin bilmesi gerekenler...

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.