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YKS birincilerinin illeri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'nden katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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