YKS sonuçları için nefesler tutuldu.

Peki, 3 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takviminde, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023'de açıklanacağı belirtilmişti.

Fakat bu tarihin daha öne çekilmesi de gündemde.

YKS'de 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları uygulanmıştı.