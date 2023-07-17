YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı? 3 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Fakat bu tarihin öne çekilmesi de gündemde!
YKS sonuçları için nefesler tutuldu.
Peki, 3 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takviminde, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023'de açıklanacağı belirtilmişti.
Fakat bu tarihin daha öne çekilmesi de gündemde.
YKS'de 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları uygulanmıştı.
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