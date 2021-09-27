Yine bir seçim, yine "aday İlhan Kesici" sesleri

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusu ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Farklı kesimlerden farklı aday önerileri gelirken, gazeteci Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının her seçim öncesi ismi gündeme gelen İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü.

Ataklı “Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgisi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.

Ataklı, peki bu açıklama ne zaman yapılacak sorusuna, "Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı. İlhan Kesici'nin adaylığı konusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Peki, ülkede ne zaman bir seçim yaklaşsa ismi aday olarak ortaya atılan İlhan Kesici kimdir?. İlhan Kesici kaç yaşında, nerelidir? İşte Kesici'nin hayatından detaylar...



İLHAN KESİCİ KİMDİR?

22 Kasım 1948 Sivas Zara'da doğdu. Baba adı Osman Nuri, anne adı Halise'dir.Endüstri Yüksek Mühendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı.

İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi'nde ''Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri'' ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde ''Kamu Yüksek Yöneticiliği'' eğitimleri aldı.

ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında (1972-76) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde (TCDD) Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı.

1977 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Sektör Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Uzman, Daire Başkanı (1981), Genel Müdür (1984) olarak görev yaptı.Avrupa Topluluğu (Birliği) Nezdinde (Brüksel) Türkiye-AT Ekonomik İlişkileri'nden sorumlu Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı (1985).

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı (1991). Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.

20. Dönem Anavatan Partisi-Bursa; 23, 25/26 ve 27. Dönem CHP-İstanbul Milletvekili seçildi.TBMM'de "Dışişleri Komisyonu", "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu", "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeliği " yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evli ve 1 çocuk babasıdır