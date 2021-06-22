Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme bile gelme

Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor… ” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in, kuruluşunda Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın desteği ile kurulduğunu imasına Uğur Dündar Tele 1 ekranlarından çok sert tepki gösterdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Sezgin Baran Korkmaz ve Artı 1 TV ile ilgili iddialarına Uğur Dündar canlı yayında tepki gösterdi:



🔹"Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin"

🔹"Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" pic.twitter.com/XyrZyey493 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 21, 2021

Uğur Dündar şunları söyledi;

“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’ derim… Yılmaz’a da yazıklar olsun… Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun.”

Yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde…” paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Dündar, “Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin… Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış… Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” dedi.

Dündar, Özdil’in kendisine “değerli ağabeyim” diye mesaj attığını da ifade ederek, “Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz’sın” tepkisi gösterdi.

“CENAZEME GELMESİN”

Dündar, “Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır” diyerek, “Bize yaptığına bak ya” dedi.

Özdil ise, Twitter’dan “Neticede kanal kiminmiş?” sorusu yöneltti.