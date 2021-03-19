Yılmaz Özdil bu kez aşı yaptıran sağlık çalışanlarını hedef aldı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, YouTube’da katıldığı bir yayında, sağlık çalışanlarını hedef aldı. Özdil, sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını eleştirerek, asıl hedeflerinin virüsten korunmak değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek olduğunu öne sürdü.

Yılmaz Özdil, YouTube’da yayın yapan Bizim TV isimli kanalda Türkiye’nin aşılama kampanyasını eleştirdi.

Aşı temini konusunda sıkıntılar yaşandığını öne süren Sözcü yazarı, sağlık çalışanlarını hedef aldı.

"İL SAĞLIK MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN AŞI OLDULAR"



Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan ve bugüne kadar yüzlerce kayıp veren sağlık çalışanlarının aşı kampanyasında öncelikli olmasını eleştiren Özdil, aşı olanların asıl hedefinin virüsten korunmak olmadığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını öne sürdü.

Söz konusu videoyu sosyal medyada yayınlayan birçok sağlıkçı, Özdil'e ifadeleri nedeniyle sert tepki gösterdi.