Yılın ilk MGK toplantısı bugün gerçekleşecek!

2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı saat 15.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündeminin terörle mücadele olduğu belirtildi.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar da masada olacak.

Aralık ve ocak ayında gerçekleşen, 21 askerimizin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimlerinin ardından, hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları ile operasyonlar masaya yatırılacak.

Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.

Toplantının ardından alınan kararlar, yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.