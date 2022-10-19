Yıldız futbolcunun evine hırsız girdi!

Son dönemlerde sporcuların evlerine yönelik gerçekleştirilen soygun girişimleri giderek artıyor. İtalya Serie A takımlarından Milan'ın defans oyuncusu Theo Hernandez'in evine de hırsız girdi.

Ailesi o esnada evdeydi

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Theo Hernandez ve ailesinin yaşadığı eve bir grup hırsız girdi. Olay sırasında Fransız futbolcu evde değildi ancak Hernandez'in nişanlısı ve altı aylık oğlu evde bulunuyordu.

Zor kullanarak kasayı açtırdılar

Aktarılan bilgilere göre eve giren hırsızlar, Theo'nun nişanlısına değerli eşyaların bulunduğu kasayı zorla açtırdı ve binlerce euro değerindeki kıymetli eşyaları çalarak olay yerinden uzaklaştılar.

Futbolculara yönelik girişimler

Son dönemde futbolcuların evlerine sık sık hırsızlık girişimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Angel Di Maria'nın evine hırsızlar girmeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardı. Yine benzer şekilde Pierre-Emerick Aubameyang'ın evine silahlı soyguncular girmiş ve iddialara göre golcü oyuncuyu darp edip, çaldıkları değerli eşyalar ile kayıplara karışmışlardı.