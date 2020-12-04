Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 770 kırsal operasyon, bin 325 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, kasım ayında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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