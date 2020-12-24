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Yıldırım Bestler 17 operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne büyük bir operasyon başladığını duyurdu.

Bakan Soylu "Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı" dedi. Soylu AİHM'nin Demirtaş kararı ile ilgili de "Hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

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