Yılbaşında kar yağacak mı? 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Yılbaşında kar var mı?

Yarın İstanbul, İzmir, Antalya hattında 20 dereceye doğru bir çıkış olacak. Sonra Çarşamba günü Rusya’dan bir soğuk iniyor ve tekrar bir düşüş olacak. Yeni yıla bir yağışla girmeyeceğiz. Karadeniz bölgemizde özellikle Samsun, Ordu, Rize hattında 1300 metre olan yerlerde kar yağışı var. Gaziantep, Kilis, Hatay arasında sağanak ve kuvvetli bir yağmur var.

18 il için sarı ve turuncu kod

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, K.Maraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.