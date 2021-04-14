Yiğit Bulut: Erdoğan'ın çağrısıyla 12 milyar dolar bozduruldu

Bulut, piyasanın bunlara itibar etmediğini; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra 12 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun soğukkanlı duruşunun piyasaya güven verdiğini ifade etti. Bulut, “Kimse Merkez Bankası’nın ne yapacağına dair niyet okuyuculuğuna girmesin, piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacakve olağan toplantılarda gereken kararlar alınacaktır” dedi.

AKIL DIŞI SENARYOLAR YAZDILAR

Bulut kamuoyunda bir kısmı akademisyenler olmak üzere kötü niyetli kişilerin doğruyu görebildikleri halde felaket senaryoları çizdiklerini ifade ederek, “MB Başkan değişikliğinde (Acil toplantı ile faiz indirmekten) başladılar (mali kurala) hatta (bankalardaki mevduata dondurmaya) kadar akıl dışı senaryolar yazdılar” diye konuştu.

12 MİLYAR DOLAR

Görev değişikliğinin ilk günü yaptığı açıklamaları hatırlatan Bulut, “Görev değişikliğinin ilk günü söylemiştim; bunlar kesinlikle yalandır, olağandışı bir adım mümkün değildir diye, haftalar geçti dedikleri yalan çıktı. Ve o günden bugüne bunlara itibar etmeyen yerleşikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra 12 milyar dolardan fazla döviz sattılar" dedi. Bulut, "Çağrının bir detayı daha vardı; varlık barışından yararlanın. Bu da çok önemli sistem dışı kalan para kimseye yaramıyor. Varlık barışı bitmeden sisteme girmek ve ekonomiye bireysel ve kolektif katkı sağlamak çok önemli...” değerlendirmesinde bulundu.