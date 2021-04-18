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“Yeşil Vatan” 24 saat İHA’lar ile takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerin gözetleneceğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli haberi sosyal medyasından duyurdu.

Bakdemirli, paylaşımında, “Yeşil Vatan’ı 24 saat İHA’lar ile takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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