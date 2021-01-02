Yerli otomobilin üretileceği fabrika beş bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Fabrikanın yapıp çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, enerji, boya ve gövde binalarının zemin güçlendirme çalışması tamamlanıp, beton dökümüne başlandığı belirtildi. Fabrikanın inşaatında gelinen nokta, dronla görüntülendi.

İNŞAATINDA 5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak #TOGG #Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık” ifadelerine yer verildi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Ocakta inşaatı başlatıyoruz. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

TESİSİN MALİYETİ 22 MİLYAR TL

Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol ıslah ve alt yapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayisine yakınlığıyla biliniyor. Yıllık 175 bin aracın üretileceği fabrikada, 2032 yılına kadar 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

'GEMLİK KALKINACAK'

Fabrikanın açılmasıyla Gemlik'in daha fazla gelişeceğini belirten Emrah Çelik, "En azından Gemlik biraz daha gelişecek. Nüfus kalabalığı biraz daha fazla olacak. Gemlik'in nüfusu zaten yeterince kalabalık. İşsiz olan gençlerimiz iş bulabilecek. Gemlik biraz daha kalkınacak. Hayırlısı olsun. Çevremizde iş arayan arkadaşlarımız var. Açıldığı zaman başvuru yapacaklar" dedi.

'5 BİN KİŞİNİN ÇALIŞACAK OLMASINA SEVİNİYORUZ'

Fabrika inşaatında çalışacak 5 bin kişinin istihdamı açısından iyi olacağını düşündüğünü belirten Metin Kalman, "Gemlik halkına çok faydası var. İnşallah topluma ve halkımıza faydası olur. Ayrıca Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasının Gemlik'te açılmasına da çok sevindik. Gençlik için, gelecek için iyi bir iş ortamı oldu. Gemlik zaten tanınan bir ilçe. Otomobil fabrikasının da buraya kurulmasından dolayı gurur duyuyoruz. Fabrikada 5 bin kişinin çalışacak olması da çok güzel bir durum. Seviniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

'İŞÇİLERİN GEMLİK'TEN ALINMASINI İSTİYORUM'

İnşatta 5 bin kişinin çalışacak olmasının Gemlik için çok güzel bir haber olduğunu vurgulayan Su Solmaz, "Yerli otomobil fabrikasının kurulması Gemlik'e de yararlı olacak. Fabrikada çalışacak olan 5 bin kişinin Gemliklilerden olmasını istiyorum. Çünkü etrafımızda iş arayan tanıdıklarımız var. Çalışacak olan kişiler Gemlikli olursa ilçemiz adına da faydalı olacak. Çalışan kişiler parasını Gemlik'te harcayacak olduğu için ilçemizde de güzel bir ekonomi sağlanacak. Ben işçilerin Gemlik'ten alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.