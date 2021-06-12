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Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. Ayrıca yerli otomobil fabrikasındaki inşaatttan fotoğraf da paylaşıldı.

Gün geçtikçe Türkiye'de TOGG heyecanı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti.

Fabrikadan son fotoğraf

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi hesabından TOGG'un fabrikasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda ilerleyen 'Yeni Lig Gemlik' ile ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar." denildi.

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