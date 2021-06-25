Yerli İnsansız Hava Araçları Frasız medyasının gündeminde

Fransız Gazetesi Le Monde gazetesinin Türk İHA'larına yer verdiği haberinden önemli satır başları şunlar:

“İHA’lar, Türk savunma sanayiinin yeni taşıyıcı gücü oldu.”

“Türkiye son yıllarda askeri sanayi alanında İHA üretimine ağırlık verdi.”

“İHA’lar gittikçe daha fazla yurtdışına ihrac ediliyor.”

“Suriye, Libya ve Karabağ’daki başarıları ile taçlanan Türk İHA’ları peynir ekmek gibi satılıyor ve eski Sovyet ülkelerinde başarı kazanıyor.”

“Azerbaycan, Ukrayna ve Polonya’dan sonra Letonya da Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor.”

“Türkiye’nin İHA konusunda haklı bir memnuniyeti var.”

“On yıldan daha kısa bir süre içerisinde ABD, İsrail ve Çin’in yanı sıra en önemli İHA üreticileri seviyesine yükseldiler.”

“Etkili ama ucuz Türk İHA’ları 2020 yılında üç savaşın seyrini değiştirdi ve zırhlı araçları, mühimmat depolarını, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.”

“Libya’da TB2 ve Kargu kullanımı, Hafter’in Trablus’u ele geçirme umutlarını mahvetti.”