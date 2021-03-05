Yerli helikopter Gökbey, Cougar’ların yerini alacak

Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucunda 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Helikopter bugüne kadar 3 kaza ile gündeme geldi. Türkiye, Fransız üretimi Cougar helikopterlerin yerini alacak yerli bir helikopter üretiyor mu? Yerli helikopter çalışmalarında son durum ne?

Çalışmalar 2013’te başladı. 2018'de ilk kez gökyüzüyle buluştu. 2022 yılındaysa pervaneleri ilk kez jandarma için dönecek. Gökbey helikopterleri güvenlik güçlerin kullandığı eski helikopterlerin yerini alacak. Çalışmalar 2013’te başladı. 2018'de ilk kez gökyüzüyle buluştu. 2022 yılındaysa pervaneleri ilk kez jandarma için dönecek. Gökbey helikopterleri güvenlik güçlerin kullandığı eski helikopterlerin yerini alacak.

TOPLAM 3 ADET GÖKBEY ÜRETİLDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin helikopter ihtiyacını karşılamak için 2013'te çalışmaları başlattı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli ilk genel maksat helikopteri Gökbey üretildi. Gökbey 16 metre uzunluğunda, 2 motoru bulunuyor. 2 mürettebat 12 yolcu 14 kişiyle havalanıyor. Havalandığındaysa yüküne göre yaklaşık 5 saat havada kalıyor. Şu ana kadar 3 adet helikopter üretildi. Üretilen yerli helikopterlerin karadaki ve havadaki testleri ise devam ediyor.

İLK TESLİMAT 2022'DE

İlk uçuşunu 2018'de yapan Gökbey, 2022'nin ortalarında göreve başlayacak. Yerli helikopter hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılabilecek. Gökbey özellikle de güvenlik güçlerine büyük katkı sağlayacak. Sık sık kazalara konu olan Couger gibi yabancı ve yaşlı helikopterlerin görevlerini üstlenecek.

YERLİLİK ORANI: YÜZDE 70

Gökbey helikopterinin yerlilik oranı yüzde 70. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'de üretilen yerli motor TS-1400'ün de 2024'te göreve başlamasıyla helikopterdeki yerlilik oranı yüzde 90'ın üzerine çıkacak.

(CNN Türk)