Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Mühimmatı, atışlı testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim aşamasına geçti. Bayraktar TB2 SİHA üzerinde bir dizi atış testi icra eden BOZOK’un, yakında gelecekte envantere alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre; fazlar içerisinde ilerlenecek olan BOZOK projesinin ilk ürünü olan BOZOK Faz-I Mühimmatı; 16 kilogram ağırlığa, 800 milimetre boya, 10 kilometre menzile ve taktik ataletsel güdüm ile yarı aktif lazer güdüme sahip.

Tungsten çoklu parçacıklı harp başlığına sahip BOZOK Mühimmatı, çoklu atış kabiliyetine de sahip olacak. BOZUK’un daha çok Anti-Personel amaçlı kullanılacağı tahmin edilmekte.

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