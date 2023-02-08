Yenimahalle Belediyesinden deprem bölgesine 13 TIR yardım gönderildi.

Ankara Yenimahalle'den deprem bölgesine yapılan yardım devam ediyor. Depremin ilk saatlerinde yola çıkarılan iş makineleri bölgede çalışmaya devam ederken Yenimahalle Belediyesi’nin depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına destek büyük oldu.

Yenimahalleliler kapmanyanın başlamasından itibaren yardım malzemelerini Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet ve Kongre Merkezinde kurulan teslim noktasına bırakmaya başladı.

10 binlerce vatandaşın destekleriyle oluşturulan yardım kolileri yine gönüllü vatandaşlar ve belediye personelleri tarafında çeşidine göre ayrı ayrı tasnif edilip tekrar paketlenerek yardım tırlarına taşındı. 7’den 70’e binlerce vatandaşın özverili çalışması sonucunda hazırlanan battaniye, bebek bezi, eşofman, çorap, bebek maması, içme suyu, kadın erkek çizme, yağmurluk, el feneri, tuvalet kağıdı, peçete, ped ve hijyen ürünlerinin yanında hilti, jeneratör gibi birçok gerekli malzemeden oluşan 13 tır yola çıktı.

Minik Efe kumbarasıyla destek oldu

Hayırseverler ve gönüllü vatandaşların yoğun özverisi sonucunda 13 tır dolusu ihtiyaç malzemesi depremin yıkımlarının ağır olduğu Hatay, Gaziantep, Malatya ağırlıklı olmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı. Bölgeye konteyner ev götüren bir tır da içleri yardım malzemesi doldurularak deprem bölgesine gönderildi.

Depremzede aileler için kayıtsız kalmayan minik Efe’de “Selam ben Efe Kaya. Kardeşim Edanur ile biriktirdiğim kumbaranın ihtiyacı olan kişilere gitmesini istiyorum” yazılı notu ekleyerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarayı afetzedelere ulaştırılması için yardım kolilerine bıraktı.

Yardım kolilerinin hazırlanması ve tırlara yüklemesi sürecini Nazım hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nden takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik ve çok daha fazlası enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Kimse evinde sıcakta oturamıyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz" dedi.