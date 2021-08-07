Yeniköy Termik Santrali'nde tedbirler alındı

Ekipler Milas'ta devam eden orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle dün gece iki mahalle tahliye edildi.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevlerin, Yeniköy Termik Santraline ulaşmaması için ekipler önlem almaya devam ediyor.

Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Çok sayıda iş makinesinin giriş yaptığı santralin içinde de önlem alındı.

Şirketten açıklama: Hidrojen tankları boşaltıldı

Öte yandan, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de alınan önlemleri açıkladı:

- Hidrojen tankları planlı olarak boşaltıldı, içleri su ile dolduruldu.

- Santralin çevresinde koruma bandı oluşturuldu.

- Kömür stoku ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırıldı.

- Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edildi ya da güvenli bölgelere taşındı.

- Üretim 5 Ağustos saat 18.00 itibarıyla durduruldu.

Kemerköy Termik Santrali tahliye edilmişti

Milas ilçesinde çıkan orman yangınında dün alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.