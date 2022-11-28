Yeniden yapmak zor ve pahalı!

Bu nedenle bilim adamları aklı ve bireyi, piyasalarda aktör olarak değil, kamu yararını belirleyen işbirlikçiler olarak tanımlanması gerektiğini vurguluyorlar. ABD’de 2016 yılında bireylerin piyasaları nasıl etkilediğine ilişkin yapılan bir deneyde, belirli bir tüketici davranışını teşvik etmek için verilen para ödülünün, doğrudan katılımcılara değil, katılımcıların arkadaşlarına verilmesi durumunda istenilen sonucun daha çabuk alındığı görüldüğünü ortaya çıkardı. Alman filozof Kant’a göre ise akıl evrensel bir dayanak noktası.

Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada 2000’li yılların başından itibaren teknolojiye koşut olarak eğitimde, sanayide, üretim araçlarında müthiş bir değişim-gelişme söz konusu.

Bu değişim-gelişme ülkelerin sosyo - ekonomik durumuna göre farklılıklar göstermekle birlikte genellikle toplum yararına oluyor.

Toplum yararına olan değişimler de “akıl-deneyim” temelli politika sayesinde şekilleniyor. Başka bir ifadeyle ortak akılla şekilleniyor.

Ancak bir konuyu ifade etmem gerek; doğu toplumlarında ortak akıl ne yazık ki çoğu zaman gözardı ediliyor.

Sağlık Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Bakan Fahreddin Koca 2011 yılında Sağlıkta dönüşüm süreci” kapsamında kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü’nün

“Hıfzıssıhha Türkiye Aşı Ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma Ve Üretim Merkezi’nin inşasının sürmekte” olduğunu açıkladı.

Sormak gerek: Cumhuriyet kurulduktan kısa süre sonra 27 Mayıs 1928’de dönemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam tarafından kurulan enstitü çok önemli işleri başarmıştı.

Örneğin 1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine başlanıldı. 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali durduruldu

1933 yılında, Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi ele alındı. 1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılamaya başladı.

1935 yılında, Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi.

1937 yılında, kuduz difteri, boğmaca, tetanoz ve her türlü tedavi anti-serumu üretilmeye başlandı. Üretilen anti serumlar arasında akrep, yılan sokmalarına karşı serumlar olduğu gibi gazlı kangren anti serumları da bulunmaktaydı.

Enstitü Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybettikten sonra da başarılı çalışmalarını sürdürdü.i 1940’lı yıllarda Türkiye, Ortadoğu ülkelerine Tifüs aşısı satacak noktaya geldi.

1942 yılında, tifüs aşısı ve akrep serumu üretimine başlandı.

1947 yılında, Biyolojik kontrol Laboratuvarı kuruldu. Enstitü bünyesinde aşı istasyonu açıldı. İntradermal ve BCG aşısı üretimine geçildi.

1948 yılında ilk defa boğmaca aşısı üretimi yapıldı.

1950 yılında, İnfluenza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve İnfluenza aşısı üretimine başlandı.

1951 yılında, ilk kez antibiyotiklerin ve bazı vitaminlerin kalite kontrolüne başlandı.

1954 yılında, İlaç Kontrol Şubesi kuruldu.

1956 yılında, tetanos aşısı daha modern metotlarla üretilmeye başlandı.

1958 yılında, ilk kez frenginin modern yöntemlerle teşhisi ele alındı.

1966 yılında, Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu.

1974 yılında, Mikoloji Laboratuvarı açıldı. 1976 yılında BCG aşısının deneysel üretimine başlandı.

1983 yılında, kuru BCG aşısı üretimine başlandı.

1984 yılında Zehir Danışma Merkezi ve

1987 yılında AIDS Araştırma merkezi açıldı.

1950’lerden sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması başlatıldı.

Bu kadar başarılı bir kurum olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü ekonomik olmadığı gerekçesiyle 1997 yılında aşı üretimini durdurdu. Enstitü 2011 yılına kadar araştırma faaliyetlerini sürdürdü. 2011 yılında ise dönemin sağlık bakanı Recep Akdağ tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Süreci çerçevesinde kapısına kilit vuruldu. Enstitünün yaptığı işleri özel sektör tarafından da yapılabileceği açıklandı.

Ta ki, Coronavirüs-19 salgınına kadar.

Gerçek ortaya çıkmıştı; ne özel sektör ne de üniversiteler araştırma gerektiren bir proje olan “aşı” konusunda hiç çalışmamışlardı.

Hepinizin anımsayacağı üzere Çin’den, Almanya’dan, Rusya’dan milyon dolarla vererek aşı aldık.

Salgının bitimine yakın bir üniversitemiz on milyonlarca desteğe rağmen bir aşı üretti ama sonucunun ve etkilerinin ne olduğu bilimsel olarak kanıtlanamadı.

Kurumun eski başkanı Dr. Erol Afşin enstitünün kapatılmadan önce Türkiye'nin referans laboratuvarı olduğunu belirterek "Amerikan FDA benzeri bir kurumduk. Aşı ve serum üretimi yapıyorduk. Enstitü kapatıldıktan sonra Türkiye yurt dışından getirttiği aşılara yıllık ortalama 3-4 milyar dolar para ödüyor" diyor.

Hatta, Dr. Afşin Ankara'daki Merkez yerleşkesi için Japon destekleme ofisi JİCA'dan alınan 5 milyon Euro mali destekle laboratuvar kurulduğunu Ankara Esenboğa yolu üzerindeki deney hayvanları çiftliğinin kapatıldığını ve arazinin TOKİ'ye verildiğini anımsatıyordu.

Kurumun Norveç'ten temiz fare, at, maymun, kedi, köpek, kuş, yılan getirip beslediği Esenboğa yolu üzerindeki o çiftlik “otonom” adıyla ikinci el otomobil satış sitesi yapıldı!

Özeti; Bakan Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasını elbette değerli buluyoruz ama “Ey ortak akıl nerdesin? Diye sormadan da edemiyoruz!