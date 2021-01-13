Yeni Zelanda'da parlamento binasına baltalı saldırı

Yeni Zelanda Radyosunda yer alan habere göre, mahkeme tarafından isminin gizli tutulmasına karar verilen 31 yaşındaki saldırgan, baltayla cam kapıları ve panelleri kırdıktan sonra binaya girmeye çalışmadı.

Saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Auckland kentinde ikamet ettiği açıklanan ve Wellington Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan zanlı, 4 Aralık 2020’de Rotorua kentindeki servis istasyonundaki bir cam duvara ve parlamento binasına kasıtlı olarak zarar vermek, polise direnmek ve saldırı silahı taşımakla suçlanıyor.

Duruşmada polisin, halka yönelik risk oluşturduğu gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktığı zanlının ırkçı ya da siyasi motivasyonu olmadığına hükmedildi.

İsminin gizli tutulması istendi ve 28 Ocak’taki duruşmaya kadar güvenli bir akıl sağlığı merkezinde tutulmasına karar verildi.

Yargıç, uzmanlardan, duruşma tarihine kadar zanlının yargılanması için akıl sağlığının yerinde olup olmadığını ortaya koyacak rapor hazırlamalarını istedi.

Ülke yasalarına göre zanlı, suçlu bulunması durumunda 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Parlamentonun güvenliği gözden geçirilecek

Yeni Zelanda Parlamentosunun kapalı ve 120 milletvekilinin yaz tatilinde olmasından dolayı binada çok az kişinin bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıyı değerlendiren Parlamento Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Rafael Gonzalez-Montero, "güvenlik ve erişilebilirlik arasında denge sağlamanın önemli olduğunu"söyledi.

Gonzalez-Montero, "Yeni Zelanda Parlamentosunun dünyadaki en açık, erişilebilir parlamentolardan biri olmasından gurur duyuyorum ve bunun devam etmesini istiyorum. Parlamentomuz, Yeni Zelanda halkına aittir ve demokrasimiz için insanların ziyaret edebilmesi, seçilmiş temsilcilerle kolaylıkla etkileşim kurması inanılmaz derecede önemlidir" dedi.

Montero bunun yanı sıra, parlamento binasında çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğinin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek yetkililerin saldırıyı tüm ayrıntılarıyla incelediğini belirtti.

Güvenlik önlemlerinde değişiklik gerekip gerekmediğine incelemeler sonucunda karar verileceği açıklandı.

Parlamento binasının ana girişine, 2016 yılında bir kamyonun çok yaklaşarak güvenlik tehdidi oluşturmasının ardından, izinsiz araçların parlamentoya çok yaklaşmasını önlemek amacıyla hareketli bariyerler yerleştirilmişti.

TRT Haber