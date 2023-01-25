Yeni Zelanda'da 41. Başbakan Chris Hipkins görevine başladı

Chris Hipkins başkent Wellington'da yemin töreninde yardımcısı Carmel Sepuloni ile birlikte yemin ederek Yeni Zelanda'nın 41. Başbakanı olarak göreve başladı. Yemin töreninin ardından önce kabinesiyle ardından da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda Başbakanı, “Yeni Zelandalılar önümüzdeki haftalarda yaşam maliyetleri konusunun çalışma programımızın tam ortasında yer aldığını görecekler. Hükümet olarak karşı karşıya kaldığımız önceliğimiz bu ve bunun somut kanıtlarını da görecekler” dedi.

Ekim’e kadar görevde kalacak

Hipkins, 14 Ekim’de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini üstlenecek. Hipkins, Temmuz 2020'de Sağlık Bakanı olarak göreve gelmiş, daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle ise Covid-19 ile Mücadele Bakanı olarak atanmıştı. Hipkins, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleler ile tanınıyor.