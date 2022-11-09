Yeni yüzyıla tertemiz girelim

Haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Karamollaoğlu "Bizler Ahmet'in yerine Mehmet'i seçmenin derdinde değiliz. Çünkü biz kişilerle değil, zihniyetlerle mücadele ediyoruz. 2022 yılını artık geride bırakıyor; hem 2023 yılına hem de seçimlere doğru hızla yaklaşıyoruz. Biz de Saadet Partisi olarak seçimlere, yeni yıla ve yeni döneme hazırlıklarımızı tamamlayarak gidiyoruz" dedi.

Yeni Yüzyıla; geçmişin kısır tartışmalarını, yersiz kavgalarının taşınmaması gerektiğini anlatan Temel Karamollaoğlu hep birlikte tertemiz yeni bir başlangıç yapılması dileğinde bulundu.