Yeni yüzyıla tertemiz girelim
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bozuk düzeni değiştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.
Haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Karamollaoğlu "Bizler Ahmet'in yerine Mehmet'i seçmenin derdinde değiliz. Çünkü biz kişilerle değil, zihniyetlerle mücadele ediyoruz. 2022 yılını artık geride bırakıyor; hem 2023 yılına hem de seçimlere doğru hızla yaklaşıyoruz. Biz de Saadet Partisi olarak seçimlere, yeni yıla ve yeni döneme hazırlıklarımızı tamamlayarak gidiyoruz" dedi.
Yeni Yüzyıla; geçmişin kısır tartışmalarını, yersiz kavgalarının taşınmaması gerektiğini anlatan Temel Karamollaoğlu hep birlikte tertemiz yeni bir başlangıç yapılması dileğinde bulundu.
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