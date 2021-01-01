Yeni yılın ilk sabahında korkutan fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Tuzla'da fabrika deposunda yangın



🔹Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın açık alandaki deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. pic.twitter.com/TfqWhRBiDj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 1, 2021

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın açık alandaki deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.