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Yeni yılın ilk iş gününde trafikte son durum

İstanbul'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 49 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde Ataşehir Yenisahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının da trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49'a ulaştı.

 

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