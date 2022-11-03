Yeni tutarlar belli oldu, trafik cezalarına dikkat!

Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde çıkmıştı.

Açıklanan yeniden değerleme oranı 1984 yılından bu yana açıklanan en yüksek oran. Daha önce en yüksek oran 1994 yılında yüzde 107.6 olmuştu.

Cumhurbaşkanı’nın trafik cezasında indirim yetkisi bulunmuyor ancak bazı vergilerde ve harçlarda farklı oranlarda indirme yetkisi bulunuyor.

Trafik cezalarına dikkat

Bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL (1.137 TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL (1823 TL)

(Parantez içi rakamlar 2022 yılına aittir)

Pasaport harçları

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şu şekilde:

6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)

1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)

2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)

3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)

3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)

Yurt dışından getirilen telefonlar

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732.40 TL’den 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.

Sürücü belgesi harcı

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.

Motorlu taşıtlar vergisi

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

Emlak vergisi

Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.