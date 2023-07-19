Yeni sezonunun derbi haftaları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
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