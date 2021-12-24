Yeni nafaka düzenlemesi masada

Adalet Bakanlığı’ndan gelen son dakika haberine göre uzun süredir çalışmaları devam eden “nafaka” düzenlemesini, 2022 senesi içinde Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Yapılan alternatifli çalışmaya göre, aile mahkemeleri boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir süre nafaka ödemesine karar verebilecek.

Kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması vaziyetinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üstünden nafaka ödemesini devlet üstlenecek.

‘MUHATAPLIK YAŞANMASIN’

Bakanlığın alternatifli çalışmasına göre, aile mahkemelerinin boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir süre nafaka ödemesine karar vermesi; kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması vaziyetinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üstünden nafaka ödemesini devletin üstlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, henüz çalışmaları süren bu modelle alakalı, “Bu Şekilde bir düzenlemenin bütçeye yükü üstünde çalışıyoruz. Konunun gecikmesinin nedeni de bu. Temel prensibimiz, kadının mağdur olmaması. Nafaka konusu, kadına yönelik şiddetin de en mühim nedenlerinden birisi.

Kadın, boşandığı eşiyle bu yönde bir muhataplık yaşamasın ama nafakasını da almaya devam etsin istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ÖNCE BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA SONRA TAZMİNAT

Bakanlık aile mahkemelerinin boşanma davalarında tarafların boşanmasına, çocuk varsa velayetinin kimde olacağına ve ne kadar nafaka ödeneceğine öncelikli olarak karar vermesi; davanın çekişmeli kısımlarının ise sonraya bırakılmasını sağlayacak bir düzenlemeyi daha gündemine aldı. Bu çerçevede şiddet içermeyen dava dosyalarında “aile arabuluculuğu” sisteminin devreye sokulması da planlanıyor.