Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeden gelen haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında olduğu kaydedildi.

Eşi kurtarıldı

2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.