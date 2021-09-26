Yeni lider Fenerbahçe

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'un dört maçlık galibiyet serisine son verdi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, üç puanı getiren golleri 17. dakikada Diego Rossi ve 29. dakikada Filip Novak'ın ayağından buldu. Ev sahibi Hatayspor'un tek golü ise 70. dakikada Dylan Saint-Louis'den geldi.

2-1'lik Hatayspor galibiyetinin ardından 16 puana yükselen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Atakaş Hatayspor ise 13 puanda kaldı.