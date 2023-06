Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sona erdi!

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Anayasa değişikliği teklifini meclisin takdirine sunacağız"

"İki kelimeye çok dikkat edin. Biz bu iki kavranın uygulayıcısı olacağız. İstikrar ve güven. Biz istikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasından her türlü adamı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine sunacağız. Karadeniz gazı ile başladığımız, Gabar Petrolüyle ileriye taşıdığımız enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bunu başaracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine ve her türlü suç çetesine verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Tendürek'te, Gabar'da yine biz olacağız. Şehit yakını ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanında olacağız. Gıda ve tarımsal yönlerimizi arttıracak farklı projeleri devreye alacağız. Savunma Sanayii adımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Teknoloji alanında TOGG gibi ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz. İhracatımızı çok yukarılara taşıyacağız. Ülkemizi, trenler, hızlı tren hatları ve havalimanlarıyla ilmek ilmek işlemeyi sürdüreceğiz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar her konuda destekleyeceğiz. Çevre ve şehircilikte adımları atacağız. İnşallah perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin Adıyaman merkezli olarak buradan da katılmak suretiyle bu açılışları gerçekleştireceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha gelişkin adımlar atacağız. Toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Sığınmacı kardeşlerimizin anavatanlarına dönmelerine yardımcı olacağız. Türkiye'mize yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize ve kültürümüze yakışır bir şekilde suhuletle çözüme kavuşturacağız. Aktif dış politika çizgimizi sürdürerek küresel ölçekte barışın hakim olmasına katkı sağlayacağız. Milletimizle birlikte tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz. -Yeni dönemin ilk kabine toplantısında tüm bu hususları etraflıca değerlendirdik. Tüm bakan arkadaşlarıma bu bir haftadaki hazırlık sürecinde gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaki brifing de onları dinleyeceğim. Öncelikle dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskını nedeniyle hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 buğday fiyatlarını açıkladı

"Çiftçilerimize her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Toprak mahsulleri ofisinin 2023 yılı Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında gıda güvenliği için ihtiyaç olan Ekmeklik buğdayda 8 bin 250 lira, arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için 500 lira hububat üretim primi verilecek. Ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Bir güzel haberimizde emeklilerimize olacak. İnşallah maaşları Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret konusunda da çalışmalarımız başlıyor.

Kurban Bayramı 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seneki Kurban Bayramı’nda tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı.

"Terör baronları dışında kimse kaybetmemiştir"

"Allah Türkiye'ye zeval vermesin diye ellerini semaya açan yüz milyonlar kazanmıştır. Dünya beşten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyarlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele Türkiye'nin asırlara sahir yolculuğunu devam ettirmesidir. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmemesine müsaade edilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra eğer hep birlikte önümüze bakabiliyorsak Allah'ın izniyle bizim bileğimizi kimse bükemez. 'Nerede kalmıştık' diyerek her seçimden sonra esas işimize geri döndük. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte yüz milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, istiklal ve istikbalimiz uğruna canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza vererek hep beraber inşa edeceğiz."

"Kucaklayıcı bir şekilde Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz"

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin yumuşak gücünün ve etki alanının ulaştığı yerler ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin, Türkiye'den büyük olduğuna çok daha geniş bir ülke olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Milletimizin bekası ve istikbaline yönelik konularda muhalefetin daha eksenli bir yaklaşım sergilemesini temenni ediyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan hizmet ettiysek, inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak ve kucaklayıcı bir şekilde Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

"Evleri kargaşa içerisindeyken memlekete nizam vermeye çalışanları dikkate almayarak işimize bakacağız"

"Yeni kabinemizi açıklamak üzere yeni Türkiye'mizin inşası için bismillah diyerek yola revan olduk. Maziden, atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar birlikteliktir. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Başkaları gibi yankı odalarına hapis olmak yerine siyaseti milletimizle birlikte yaptık. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlerine yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek alnı ak, başı dik bir şekilde selefine iade etti. Tüm yol ve dava arkadaşlarımızın çabası ve hakkı vardır. Buradan bir kez daha 28. dönem Milletvekili olarak yüce meclisimizde hizmet edecek tüm bakan arkadaşlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Önceki bakan arkadaşlarımıza Covid-19 ve 6 Şubat depremlerinde sergiledikleri çabalar takdire şayandır. Bu arkadaşlarımızın ülkemize yaptığı hizmetleri milletimiz hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizde kendileriyle yakın istişare ve iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Yeni arkadaşlarımızın heyecanıyla inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını gerçekleştireceğiz. Merhum Ziya Paşa'nın şu güzel sözünü kendimize rehber edineceğiz, "Onlar Ki Verir Lâf İle Dünyaya Nizâmât Bin Türlü Teseyyüp Bulunur Hânelerinde" Evleri türlü düzensizlik ve kargaşa içerisindeyken memlekete nizam vermeye çalışanları ciddiye almayarak biz işimize bakacağız."