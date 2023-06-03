AjansHaber.com.tr Gündem Yeni Kabine belli oldu!

Yeni Kabine belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde yeni kabineyi açıklandı.

2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı - Mahinur Özdemir Göktaş 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı - Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı - Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Nuri Ersoy​

Milli Eğitim Bakanı - Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı - Yaşar Güler

Sağlık Bakanı - Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mehmet Fatih Kacır 

Tarım ve Orman Bakanı - İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı - Ömer Bolat 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Abdülkadir Uraloğlu

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşte yeni kabine!
AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu
Yeni Kabine belli oldu!
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'ın Yemin Töreni'ne büyük ilgi!
Özcan, Erdoğan'ın heykelini dikiyor!
Türk askeri Kosova'ya gidiyor!