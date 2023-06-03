Yeni Kabine belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde yeni kabineyi açıklandı.
2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı - Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı - Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı - Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı - Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı - Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı - Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı - Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı - Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı - Yaşar Güler
Sağlık Bakanı - Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı - İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı - Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Abdülkadir Uraloğlu
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