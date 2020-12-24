Yeni ekonomik tedbirler hayata geçti

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomiye etkisini hafifletmeye yönelik yeni tedbirler hayata geçti. Bu kapsamda kısa çalışma başvurularına ve KDV indirimlerine uzatma geldi. Ayrıca esnafa 1.000 lira destek ve 750 lira kira yardımı yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son kabine toplantısının ardından açıklanan, koronavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmeye yönelik yeni tedbirler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile hayata geçti. Buna göre, kısa çalışma ödeneği kapsamında yeni başvuru tarihi 28 Şubat 2021'e uzatılırken, salgından etkilenen esnaf ve sanatkâra 3 ay boyunca aylık bin lira doğrudan destek verilecek. İşyeri kira olan esnafa ise aynı süre zarfında büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde aylık 500 liralık kira yardımı yapılacak. Yolcu taşımacılığı, restoran, otel, sinema, berberlik gibi sektörlerde KDV indirimi de uzatılacak.

Ekonomiye destekte 2. dalga paketi olarak hayata geçirilen düzenlemeler özetle şöyle:

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süreler uzadı.

31 Aralık 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerleri için ödeneğin süresi, 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Ocak 2021'e kadar başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek.

31 Aralık'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma talebinde bulunabilecek. Bu iş yerleri, daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçileri için de ödenek alabilecek.

30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve ödenek almış işyerlerinde de kısa çalışma süresi, 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020'ye kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılacak.

Kısa çalışma başvuruları, e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek.

3 AY BOYUNCA AYDA 1.000 TL

Erdoğan'ın daha önce açıkladığı esnaf ve sanatkâr desteği ise hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık bin lira olacak.

Doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.

14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkâr Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile tüccarlar, bin liralık destek kapsamında değerlendirilecek.

KİRA DESTEĞİ

Destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara, 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin, destek tutarının altında olması durumunda, işyerinin kirası kadar destek sağlanacak.

Yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. İşyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da aynı tarihe kadar devam edecek.

MEVDUATA DÜŞÜK STOPAJ

30 Eylül itibarıyla yeni açılan ya da vadesi yenilenen TL hesaplarına uygulanacak stopaj oranının vadelerine göre, yüzde 15 yerine yüzde 5, yüzde 12 yerine yüzde 3, yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak getirilen uygulama 31 Mart 2021'e kadar devam edecek.

Vadesine 6 aydan daha az kalan tahvil, bonolardan elde edilen gelirlere yüzde 5, vadesine bir yıl kalanlara yüzde 3, bir yıldan uzun kalanlara yüzde sıfır oranı uygulanacak. Bu varlıkların satışından kaynaklanan değer artış kazançları da, 6 aya kadar elde tutulanlar yüzde 5, bir yıla kadar elde tutulanlar yüzde 3, bir yıldan uzun elde tutulanlar yüzde sıfır vergi oranına tabi olacak.

OTEL BORÇLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararına göre, kamu arazileri üzerindeki turistik tesislerin kira, tahsis, irtifak hakkı borçları 1 yıl ertelendi. Borçlar, herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Sinemadan eğlence vergisi alınmayacak

Bir dizi faaliyette yıl sonunda yüzde 18'den yüzde 8'e çekilen KDV'de indirimleri de 2021 mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Uygulama kapsamına şu faaliyetler girecek:

Yolcu taşımacılığı, restoran, otel, sinema, tiyatro, opera, bale, müze girişi ücreti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl organizasyon hizmetleri, berberlik, kuaförlük, kuru temizleme, çamaşırhane, ütücü, halı yıkama, bakım onarım faaliyetleri.

Sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisi, 31 Mayıs 2021 sonuna kadar sıfırlanacak.