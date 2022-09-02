Yeni E-ticaret düzenlemesi hayata geçiyor! Dolandırıcılara gün doğdu!

E-Ticaret’e büyük darbe vuracağı ifade edilen bu düzenleme ile vatandaşın Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki kanuni iade hakkı elinden alınmış olacak.

Elektronik ticaret ile ilgili tüketicilerin aleyhine yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Meclis Komisyonu’ndan geçerek kanunlaşan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi ile indirim ve promosyonların sınırlandırılmasının ardından önümüzdeki ayın başından itibaren cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde tüketicinin hakkı olan 14 gün süreli cayma hakkı da ortadan kalkıyor.

Konuya ilişkin Ajans Haber’e bilgi veren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu düzenlemenin dolandırıcıların ekmeğine yağ süreceğini ifade etti. Düzenleme ile birlikte tüketiciler gelen ürünü paketini açmasalar dahi iade edemeyecek. Ayrıca tüketiciler, bu kategoriler dışındaki ürünlerin iade sürecindeki kargo ve benzeri ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girecek. Yani hatalı ürün bile gelse, vatandaş kargoyu geri göndermek için para ödeyecek.

“E-Ticareti baltalayacak”

Dolandırıcıların buldukları her adrese istemediğiniz paketleri göndererek vatandaşı icraya vereceğine dikkat çeken Şahin, “Göreceksiniz, kapınız çalacak ve hiç istemediğiniz bir paket kapınıza gelecek. 1 liralık malı size 20 liraya satmaya çalışacaklar. Almadığınız için de icraya verileceksiniz. Dolandırıcılar sektörü baltalayacak” dedi.

Yönetmeliğin, yürürlüğe girmeden platformlar, satıcılar ve tüketicilerin de fikrinin alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade eden Şahin, ayrıca düzenlemenin e-ticaretle ilgili yapıcı ve sektörü ileriye taşıyacak yenilikler olmaktan uzak; özellikle tüketiciler için uygun fiyat ve internetten alışveriş yapmanın kolaylığı gibi avantajların ortadan kalkmasına yol açtığını belirtti.

Yönetmelik, kanuna aykırı olamaz

Danıştay’a başvuruda bulunduklarını kaydeden Şahin, “Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor. Yönetmelikler kanunlarla çelişemez. Kanunla verilen hak, yönetmelikle alınamaz. Danıştay’ın hakimlerinin bunu düzelteceğini düşünüyoruz” dedi.

Çay demlemek kadar kolay olmamalı

Avrupa Birliği Tüketici Hakları Direktifi’ne göre tüketicilerin satın aldığı ürünleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde iade edebilmesine dikkat çeken Başkan Şahin, “Bu yönetmelik dondurma, iç çamaşırı yada bikiniyi iade kabul edilmesini engellesin. Ama uzaktan satış yapan firmaların denetimi yapılsın. Çay demlemek kadar kolay olmasın böyle firmaları açmak. Tüketici günü birlik açılan ve sonradan adresi telefonu boş adreslere taşınan firmaların mağduru olmasın” dedi.

Vatandaş mağdur edilmemeli

Her 100 mağdur vatandaştan sadece 7’sinin mağduriyetinin giderilebildiğine de dikkat çeken Şahin, “Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa'da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan ve ürünü görmeden alıyor” diyerek, tüketicinin mağdur edilmemesi için mutlaka düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.