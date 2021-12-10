Yeni doğan bebeği sokağa attılar, ağlamayı komşular duydu

Bebeği gören Murat Uslu olayı şöyle anlattı:

Balkona çıkmıştım hava almak için o esnada bir bebek sesi duydum. Komşuma bebek sesi geldiğini söyledim. Komşum da kedi sesi geldiğini söyledi. Bizim arka bahçede zaten kedi dolu. Tabii içime sinmedi gidip bakacağımı söyledim.