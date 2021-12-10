Yeni doğan bebeği sokağa attılar, ağlamayı komşular duydu
İstanbul Bağcılar'da yeni doğmuş bir bebek kameraların görmediği bir binanın arka bahçesine terk edilmiş bir şekilde bulundu. Yeni doğduğu belirlenen bebek ağlamasıyla komşular tarafından fark edilerek hayata tutundu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü. Apartman sakinleri, bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak bina sakinlerinden bilgi aldı. Ekipler bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bebeği gören Murat Uslu olayı şöyle anlattı:
Balkona çıkmıştım hava almak için o esnada bir bebek sesi duydum. Komşuma bebek sesi geldiğini söyledim. Komşum da kedi sesi geldiğini söyledi. Bizim arka bahçede zaten kedi dolu. Tabii içime sinmedi gidip bakacağımı söyledim.
"Girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik bebek gibi görünüyordu. Ben hala bebek sesine gitmeye çalışıyordum. Önümde hareket ettiğini gördüm. "