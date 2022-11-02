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Yeni doğan bebeği kaçırdılar!

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 günlük olan kız bebeğin babası, hastanede taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi.

Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla bulduğu bebeği ailesine teslim etti.

Ekipler, M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K'yi (50) gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bebeğin akraba olan şüphelilerden M.K. (48) ile H.K'ye verilmek üzere kaçırıldığı öne sürüldü.

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