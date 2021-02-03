Yeni anayasanın detayları ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor.

AK Parti, darbe anayasasına karşı yeni anayasa yapılmasını iktidara geldiği günden beri istedi. 2007'de ilk kapsamlı metni hazırlayıp kamuoyunun tartışmasına sundu. Ancak muhalefet destek vermeyip önünü kesti. 2012'de partilerin ortak katılımı ile kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun da akıbeti bundan farklı olmadı. AK Parti, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü öne alan devlet-vatandaş ilişkilerinin yeni baştan dizayn edildiği insan odaklı sivil bir anayasa istedi. Çalışmalar sonucu kapsamlı bir külliyat oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK'sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Bakan Gül'ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu.

NİHAİ HEDEFİMİZ ARASINDA BU DA VAR

Gül sunum yaparken, "Hukuk reformu konusunda yaptığımız hazırlıklar bunlar. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak yasal düzenleme yapabiliriz. Ayrıca, biz parti olarak sivil bir anayasa konusunu gündemde tutan bir partiyiz. Nihai hedefimiz arasında bu da var" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN SADECE DİNLEDİ

Bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.

Erdoğan'ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, "Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir" demişti.

OLASI BAŞLIKLAR

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Hürriyet'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD'de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis'e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.