Yener: “Veriler, anlık olarak paylaşılmaktadır”

YSK Başkanı Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır" dedi.

Yener yaptığı açıklamada, "Her an gibi bir aksama ya da gecikme yok." dedi. Yener sisteme girilen oy oranlarını açıklarken, "Yurt içinde yüzde 47,8 oranında oy girişi yapıldı. Yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.