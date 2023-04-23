Yemen'de yolcu otobüsü devrildi! 11 kişi öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'nin Taiz kentini geçici başkent Aden'e bağlayan "Heyce el-Abd" kara yolunda bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Taiz'deki Sevra Hastanesi'ne nakledilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

"Heyce el-Abd" kara yolundaki trafik kazalarının ağır bilançosu

Heyce el-Abd kara yolu, geniş kazılar ve engebeli virajlar nedeniyle sık sık trafik kazalarına sahne oluyor. Bu durum, can kayıplarının yanı sıra kamyonların devrilmesine ve trafiğin saatlerce durmasına neden oluyor.

İran destekli Husi milislerin tüm ana çıkışları kapatıp kuşatma altına almasının ardından Taiz kentinin en önemli alternatif çıkış noktası haline gelen Heyce el-Abd kara yolunun bakım ve onarımı için yıllardır çağrı yapılıyor.

Ağır vasıta sürücüleri, Heyce el-Abd yolunun kazalar sonucu sık sık kapanmasından ve yolun hızlı bir şekilde onarılamamasından şikayet ediyor.

Yemen'de bir insan hakları raporuna göre, Ocak 2017'den Haziran 2022'ye kadar Heyce el-Abd yolunda meydana gelen trafik kazalarında 123 kişi öldü, 470 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.