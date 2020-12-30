Yemen'de havalimanında patlama!

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

#SONDAKİKA

Yemen'de yeni kurulan hükümete ait yetkilileri taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden kısa bir süre sonra havalimanında büyük bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/Lf9k0PKAO0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020

Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.