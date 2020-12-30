Yemen'de havalimanında patlama!
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020
Yemen'de yeni kurulan hükümete ait yetkilileri taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden kısa bir süre sonra havalimanında büyük bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/Lf9k0PKAO0
Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.
Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.
İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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