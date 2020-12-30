AjansHaber.com.tr Dünya Yemen'de patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Somalili Bakanın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı!
ABD medyasından Erdoğan ve TSK yorumu
Yunanistan'dan savaş çıkartacak hamle
Rasulayn'da halk, YPG/PKK'yı protesto etti
15 ülkede hissedildi, çok sayıda bina yıkıldı
"Ay ve Mars yüzeyini delmemiz gerek"