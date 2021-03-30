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Yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Artık ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler de yer alacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" dedi, hazırlıklar başladı.

O kırmızı çizginin hedefi trafikteki tüm sürücüler...

Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilecek.

Trafiğin kırmızı çizgisi yayalar

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği yeni bir uygulamayla devam ediyor.

Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Böylece sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verilecek. 

Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.

Projeye miniklerden de destek geldi

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimiz" projesine miniklerden de destek geldi.

İstanbul'da öğrenciler,  okullarının önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de çocukları yalnız bırakmadı. O da şeritleri kırmızıya boyadı.

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