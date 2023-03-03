Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklamalar geldi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından ABB Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.