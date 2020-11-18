"Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz"

Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?" ifadelerini kullandı. "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

AYNI ŞEYLERİ LİBYA'DA AZERBAYCAN'DA YAPTILAR

Değerli delegeler saygıdeğer misafirler ekranları başında bizi izleyenleri selamlıyorum. Sizinle bizim aramızda gönülden gönüle kurulan bir köprü var. Biz buralara gökten zembille inmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak zorlukları tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. En küçük fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?

YÜZLERİ KIZARMAYANLARLA İŞİMİZ OLMAZ

Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şuralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz.

YÜKSEK FAİZE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMELİYİZ

Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

Adım adım Türkiye'nin projesini hayata geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan Adnan Menderes'in acı hatırası sebebiyle Yaslı Ada'ya çıkan Yassı Ada'yı sizlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Tabii Covid sebebiyle iş dünyasında da farklı bir dönem geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu ertelendi. Biz de video konferansla bir araya gelmek istedik.

'BENİ FAİZ BATIRDI' SÖZLERİNİ TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ

(Faiz sonrası) Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda onların temsilcileriyle olan konularda iştişareye önem veriyoruz. Sizlerle oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz. 18 yıldır büyük mesafe katledilen demokrasi yolunda 165 oda ve borsamız lokomotif vazifesi gördü. Ben birçok sanayici ve iş adamlarımızla konuştuğumuz nasıl battığını anlatırken şunu derlerdi: 'Beni faiz batırdı, bitirdi, şu kadar faiz ödüyorum' derdi. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.

"ÜLKEMİZ ARTIŞ ŞAHLANİŞ DÖNEMİNE GİRİYOR"

İstihdam ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu dönemi geride bırakıp güçlü Türkiye dönemine ulaşacağız. Gayretinizi arttırmanızı azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Reformlar ve başarılarla dolu büyümeyi politikamızın merkezine aldığımız 18 yılı geride bıraktık. Her bir hane ve insana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara ihracatımızı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyar doları buldu. Enflasyon oranını yüzde 4'lere indirmiş, faizleri en düşük seviyelere indirmiştik. İçeride ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarından darbe girişimine ekonomimize kurulan tuzaklara kadar hepsini birer birer boşa çıkardık.. İstiklal ve İstikbal mücadelemize yoğunlaşırken Türkiye'yi yüzlerce projeyle donattık.

Temelini attığımız tabiri caizde kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.