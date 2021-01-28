Yatırım teşvikiyle 29 bin 361 kişiye istihdam sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi.

29 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI DOĞACAK

Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

314 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ ALAN YATIRIM TUTARI 7,2 MİLYAR TL

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.