Yastık altındaki altının sisteme nasıl dahil edileceği belli oldu

Yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; yeni sistemde, vatandaş evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek. Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek ve sertifika verilecek. Vatandaş, altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Vatandaş, elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.

Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak. Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor. Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.