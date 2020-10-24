Yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl

Selçuk Bayraktar'ı çok sevdiğini belirten yaşlı kadın, Erdoğan'dan "Ona benim için sarıl" ricasında bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi. Konuşmasının sonunda salondakileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sahneye çıkan yaşlı kadın arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"ONA BENİM İÇİN SARIL"

Erdoğan'a hazırladığı hediyeleri takdim eden yaşlı kadın, Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'ı çok sevdiğini belirterek "Bayraktar mıydı damadının adı? Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" dedi.